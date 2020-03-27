Власти Севастополя ответили на призывы закрыть город

27 марта 2020     18
Власти Севастополя ответили на призывы закрыть город

Как весной 2014 года, сейчас некоторые севастопольцы готовы организовать блокпосты на въезде в город и не пускать никого. Такая мера кажется им наиболее действенной в борьбе с коронавирусом. 

Власти Севастополя сегодня ответили на многочисленные призывы в соцсетях, которые звучат уже как истерика: “Закройте город!”

“От кого закрывать? От севастопольцев, которые возвращаются домой? Все подтвержденные случаи заболевания выявлены у севастопопольцев, которые не проявили сознательность и вовремя не сообщили о себе и пренебрегали правилами самоизоляции”, – заявил сегодня и.о. директора департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский.

Оснований закрыть город пока нет, говорит Краснокутский. Более того, местные власти не вправе принять такое решение – этот прерогатива исключительно президента России. А в стране не закрыт ни один город, ни один регион.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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