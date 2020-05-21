Власти Севастополя выкупят участки в фисташковой роще

Город будет выкупать земли рощи и приводить их к состоянию особо охраняемой природной территории.

Две трети участка застройки станут особо охраняемой зоной. Об этом сообщили на заседании правительства Севастополя.

По результатам обследования рощи, зафиксирован факт вырубки краснокнижных деревьев. Севприроднадзор согласовывает с прокуратурой вопрос о внеочередной проверке, по результатам которой инициируют разбирательство.

Сейчас в онлайн-режиме проходят публичные слушания. Они завершатся к 14 июня, их результаты будут переданы в Минприроды. После этого правительство города примет постановление об ООПТ. Ещё около двух недель потребуется на согласование с федеральным ведомством.

Источник: Вести.Севастополь