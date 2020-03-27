ВМФ России пополнит новейший корвет «Ретивый» для патрулирования прибрежных вод

Итоги недели на четырех флотах России

Главные темы рубрики:

– Специалисты полка радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа провели специальные учения по противодействию распространения опасной вирусной инфекции в закрытом военном гарнизоне.

– Моряки Каспийской флотилии провели учения по борьбе за живучесть корабля. В затопляемый отсек подали воду, поэтому ситуация была максимально приближена к реальной.

– Соединения морской пехоты Тихоокеанского флота обстреливают лавиноопасные участки на Камчатке.

– На Балтийском флоте прошли учения по переброске боевой техники на быстроходных десантных катерах для высадки на необорудованное побережье.

– На Северной верфи спущен на воду новейший корвет «Ретивый». Это пятый серийный корабль проекта 20380.

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Источник: Вести.Севастополь