Во время карантина севастопольцы потянулись в парки и на пляжи

Жители Севастополя карантин проводят не в самоизоляции, а на пикниках.

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Первый день длинных выходных. В Москве ввели режим тотальной самоизоляции. Выходить из дома можно только по спецпропускам, либо в самом экстренном случае. В Севастополе оставаться дома пока лишь рекомендуют.

Вместо того, чтобы остаться дома – отправились в кофейню. В помещение предприниматели не пускают, но за столиком на улице сидеть никто не запрещал. Одни прячут лица от камеры, другие ищут себе оправдания: вышли на 10 минут за кофе.

Любовь к кофе сегодня проснулась едва ли не у всей севастопольской молодёжи.

Тех, кто проигнорировал просьбы властей, в Севастополе немало. На вебкамерах город как на ладони. Больше всего посетителей в парках и на пляжах. В Парке Победы – катаются на роликах и самокатах. Одни устроили пикник, другие решили открыть купальный сезон, ведь сейчас – самое время. В мире пандемия коронавируса, на работу не нужно. Заполнена автомобильная парковка на мысе Фиолент, и вряд ли все машины принадлежат сотрудникам парка.

За нарушение карантина вводят все более строгие меры ответственности, в каждом регионе свои. Люди, приехавшие из-за рубежа, должны в течение 14 дней не просто оставаться дома, но даже исключить контакты с членами семьи. Если такой возможности нет, можно отправиться в обсерватор. Туда же врачи могут принудительно доставить тех, кто хотя бы раз нарушит режим. Тем, кто не соблюдает условия карантина, грозит административная и даже уголовная ответственность вплоть до лишения свободы.

Пожалуй, такого Севастополь еще не видел. Набережная Корнилова пустует. Сувенирные павильоны закрыты, а кафе и кофейни работают только “на вынос”. Прогуляться по пустому городу, конечно, романтика особая. Но Всемирная организация здравоохранения признала, активнее всего коронавирус распространяется там, где от самоизоляции отказываются. Поэтому, пожалуйста, оставайтесь дома. А как выглядит город, когда на улицах нет людей, мы вам покажем.

Алёна Давыдова, Сергей Буторин, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь