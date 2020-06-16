Водолазы МЧС установили флаг под водой у мыса Сарыч

В 30-ю годовщину МЧС России водолазы севастопольского специализированного отряда ведомства опустили под воду в самой южной точке Крыма флаг с символикой юбилейной даты.

На глубине 30 метров у мыса Сарыч спасатели развернули полотнище «30 лет МЧС России». Расстояние до места установки тоже символично – от центра Севастополя от нее – 30 километров.

Подобная акция чрезвычайного ведомства проходит по всей России. Подобные символы уже развиваются в разных географически значимых точках страны: от Камчатки до Калининграда спасатели развертывают праздничные флаги, оставляя след в истории развития чрезвычайного ведомства, сообщает пресс-служба МЧС. Теперь и Крымский полуостров присоединился к мероприятию.

<!-- -->

Источник: Вести.Севастополь