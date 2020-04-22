Военная хроника. Как начиналась оккупация Севастополя

С 20 апреля в эфире радиостанции “Вести ФМ – Севастополь” выходит новая рубрика “Военная хроника”, посвященная героической обороне Севастополя в 1941-1942 годах и его освобождению весной 1944-го.

Оккупация Севастополя немецко-фашистскими захватчиками длилась 22 месяца. Точную дату ее начала назвать трудно. Газета “Правда”, которая опубликовала статью о том, что советские войска оставили Севастополь, вышла 4 июля 1942 года. Однако, из воспоминаний свидетелей, уже 1 июля немцы вошли в город.

2 июля к семи утра севастопольцев собрали на площади Интернационала – нынешней площади Нахимова. Там установили большой громкоговоритель. По нему объявили, что всем жителям города в обязательном порядке необходимо выйти на работы по разбору завалов.

Прибрежная зона была объявлена запретной для севастопольцев. Ее жители, взяв то, что смогли унести, спрятались в склепах на кладбище, которое сегодня расположено в районе улицы Пожарова. Там же севастопольские женщины прятали пленных, которых смогли выкупить у конвоиров за золото или ценные вещи.

Ожесточённые бои в районе 35-ой береговой батареи продолжались, но 12 июля последние очаги этого сопротивления были полностью подавлены. К этому времени в Севастополе уже организовали обязательную перепись населения. Главной задачей оккупанты считали восстановление работы судостроительного завода. В срочном порядке выявляли судостроителей и рабочих порта. Архив документов, ЗАГСа и другие регистрационные данные в Севастополе не были уничтожены. И как севастопольцы ни старались выдать себя за пекарей и грузчиков, дворников и сторожей, врагам не составило труда найти около 300 специалистов – судостроителей. Главным инженером был назначен Павел Сильников, механик группы катеров. Именно он возглавил первую группу подпольного движения в Севастополе. Под руководством Сильникова проводились тщательно спланированные диверсии.

Прослушать рубрику можно здесь:

1. 20.04 – Летопись. Начало. Оккупация

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь