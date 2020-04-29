Военная хроника. Медики на войне

Каждый будний день в эфире радиостанции “Вести ФМ – Севастополь” выходит новая рубрика “Военная хроника”, посвященная героической обороне Севастополя в 1941-1942 годах и его освобождению весной 1944-го.

По разным свидетельствам, во время второй обороны Севастополя их погибло свыше 300 человек. Врачи и медсестры оставались с ранеными до последнего. Так был расстрелян медицинский персонал госпиталя на Павловском мысе. А врачи и медики Приморской армии погибли на мысе Херсонес, отступая вместе с войсками. Там 3 июля 1942 года был расстрелян фашистами и главный хирург Приморской армии Валентин Соломонович Кофман. Он подлежал эвакуации, но свое место в самолете уступил медсестре и ее сыну Севславу, которого она родила накануне.

Валентин Кофман

За период обороны Севастополя через госпитали и медсанбаты прошло более 90 тысяч раненых. Но врачи не только лечили и оперировали – несмотря на войну, они занимались наукой. За 250 дней обороны Севастополя было проведено 7 конференций, из них 4 по хирургии. Под руководством Валентина Кофмана был написан сборник «Военная медицина в условиях обороны Одессы и Севастополя», опубликованный в 1943 году в Москве. Но большинство из 29 авторов так и не увидели этот труд изданным.

Во время обороны Севастополя врач Лаврентьева была начальником медико-санитарной службы. В своих послевоенных воспоминаниях она писала, что весной 1942 года среди жителей города и в армии появились грозные признаки цинги. В пище не хватало витаминов. Аптеки вместе с работниками совхоза им. Софьи Перовской стали изготавливать экстракт из хвои и можжевельника, затем настойки из барбариса, акации, виноградных листьев и других растений. Настойки давали бойцам, разносили по убежищам, и цинга отступила.

Врачам Приморской армии, несмотря на тяжелейшие условия, удалось не допустить эпидемии тифа, а было зафиксировано 44 случая этой болезни – и справиться с эпидемией малярии (было 285 заболевших).

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Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь