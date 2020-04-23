Военная хроника. Первые месяцы оккупации Севастополя

Каждый будний день в эфире радиостанции “Вести ФМ – Севастополь” выходит новая рубрика “Военная хроника”, посвященная героической обороне Севастополя в 1941-1942 годах и его освобождению весной 1944-го.

За первые три месяца оккупации в Севастополе были частично разобраны завалы, расчищены улицы. Однако город оставался практически без воды. Система водопровода была полностью разрушена.

После переписи населения были определены основные рабочие группы. На судоремонтном заводе “Верфь” около трёхсот специалистов продолжали работы по подъёму затопленных катеров и кораблей. Одной из задач немцев был подъём и ремонт крейсера “Червона Украина”. По мнению германского командования, это могло усилить престиж судоремонтных служб.

Однако планам оккупантов не суждено было сбыться. Под руководством главного инженера завода Павла Сильникова была организована диверсионная работа. По его приказу единственный плавучий кран занимался тем, что несколько месяцев собирал по бухте корабельные бочки. Затем эти бочки очень долго складывали на берегу. По тайному распоряжению Сильникова, умышленно затягивался ремонт кораблей и катеров. Рабочие умело выводили из строя станки и приборы, топили моторы и технику. Вагоны для складирования металлолома располагались так далеко, что порой на погрузку уходило до нескольких недель.

Павел Сильников умело и осторожно вербовал новых членов диверсионной группы. Григорий Масюк, Николай Матвеев, Константин Фёдоров, Татьяна Брацилова, Александр Мякота и много других. По одной детали с завода выносились запчасти для сборки радиоприёмника. На квартире Григория Масюка по радио принимались сводки “От советского информбюро”. Сначала эти данные передавались из уст в уста, потом их записывали и распространяли по несколько копий. Позже, когда в Севастополе объединились подпольные группы Сильникова и Ревякина, была создана типография, где листовки печатались по несколько сотен экземпляров. Женщины-подпольщицы распространяли листовки на бирже труда среди рабочих и местных жителей. В июле 1943 года начала выходить подпольная газета “За Родину”.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь