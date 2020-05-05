Военная хроника. Письмо из госпиталя

5 мая 2020     18
Военная хроника

Каждый будний день в эфире радиостанции “Вести ФМ – Севастополь” выходит новая рубрика “Военная хроника”, посвященная героической обороне Севастополя в 1941-1942 годах и его освобождению весной 1944-го.

В конце апреля – начале мая 1944 года под Севастополем шли бои по освобождению города от немецко-фашистских захватчиков.

В одном из номеров газеты 4-го Украинского фронта «Сталинское знамя» тогда было опубликовано письмо из госпиталя от командира разведки одного из подразделений, штурмовавших город, младшего лейтенанта Чикайлова.

«Здравствуйте товарищи, гвардии капитан Мухин и старший лейтенант Хасаньянов. Чертовски обидно, что я из-за ранения не дошел с вами каких-нибудь 500-600 метров до Севастополя.

Обстановка сложилась так, что с тремя разведчиками я выдвинулся метров на 500 вперед наших боевых порядков. Увлеченные выполнением задания, мы продолжали продвигаться. Когда же я оглянулся назад, чтобы установить, как идет наступление, увидел приближающихся к нам немцев. Их было около сотни. Не мешкая ни секунды, я скомандовал им:

-Хальт! Хенде хох!

Часть фрицев повиновалась, но остальные, видя, что нас всего четверо, приняли боевой порядок и открыли огонь, прокладывая путь для своего отступления. Они старались отрезать нас от подразделения и стали сужать вокруг нас кольцо.

Обстановка осложнилась, ко всему еще меня ранило. Оружие я мог все же держать твердо. Стрелял, пока не израсходовал все патроны. Осмотрелся вокруг и увидел вблизи немецкую винтовку, а возле нее разбросанные патроны. Подполз, зарядил и снова стал бить по фрицам. Вдруг вижу, метров в 150 от меня бойцы тянут станковый пулемет. Отстреливаясь от продолжавших наседать гитлеровцев, пополз к бойцам. Заложил ленту и открыл огонь. Фашисты заметались кто куда, но многие остались навечно лежать. Тут подошли наши, и я увидел вас, товарищ гвардии капитан.

Рана моя заживет. Надеюсь, что скоро снова вместе с вами буду продолжать громить врага.»

Газета «Сталинское знамя», май 1944 года.

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Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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