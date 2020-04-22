Военная хроника. Самая длинная смена «Артека»

С 20 апреля в эфире радиостанции “Вести ФМ – Севастополь” выходит новая рубрика “Военная хроника”, посвященная героической обороне Севастополя в 1941-1942 годах и его освобождению весной 1944-го.

Самая длинная смена в пионерском лагере “Артек” длилась 3 года, 5 месяцев и 20 дней.

Открытие второй летней смены 1941 года в “Артеке” совпало с началом войны. Поэтому торжественная линейка напоминала митинг. Не поднимали флаг, не разжигали костёр, не пели песен. Ребят, которые жили в Крыму, забрали родители в первые же дни. Оставались пионеры из стран Прибалтики, Молдавии и Западной Украины. Возвращаться туда им было уже нельзя.

Через неделю было принято решение эвакуировать детей в подмосковный санаторий “Мцыри”. Но и там ребята пробыли недолго. В конце июля их перевезли в мирный тогда Сталинград. “Артек” перешёл на полное самообслуживание. Наравне со взрослыми ребята работали на колхозных полях. Трудились для себя и для фронта. Жили неподалёку, в пригороде Сталинграда.

В августе пришла радостная весть – ближе к осени всех артековцев перевезут в Среднюю Азию. Всё, что нужно – взять вещи, которые остались в Сталинграде. Вернувшись в город, артековцы попали в котёл Сталинградской битвы.

Прошло лето. Потом осень. В Сталинграде встретили новый 1942 год. Весной было приказано эвакуировать артековцев по Волге на Алтай. Верхнюю палубу парохода маскировали ветками. Ход был медленный, и казалось, что на Волге стоит островок. С закатом причаливали к берегу и уходили на ночевку в степь. В Казани, в ожидании пересадки, работали в порту грузчиками. За самую длинную смену ребята заработали 116 тысяч рублей. Все деньги были переведены в фонд обороны. На эти средства можно было купить один “Летающий танк” – так называли самолёт-штурмовик ИЛ-2. Прибыв на Алтай, ребята сразу сели за парты. Завершилась самая длинная смена 12 января 1945 года. Ребята в ней пробыли почти три с половиной года.

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Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь