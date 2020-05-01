Военная хроника. Севастопольское подполье

Каждый будний день в эфире радиостанции “Вести ФМ – Севастополь” выходит новая рубрика “Военная хроника”, посвященная героической обороне Севастополя в 1941-1942 годах и его освобождению весной 1944-го.

Формирование севастопольского подполья началось с первых дней немецко-фашистской оккупации. Но сначала организаторы не знали друг о друге и многие действовали в одиночку. За первые три месяца оккупации в Севастополе было убито или пропало без вести около 300 фашистских солдат и офицеров.

На судоремонтном заводе “Верфь” организатором подполья был Павел Сильников. В городе подпольем руководил Василий Ревякин. В лагере военнопленных группу подпольщиков создал Николай Терещенко.

Василий Ревякин и его невеста Лида Нефёдова искали подпольщиков 12 дней. Не найдя их, Василий принял решение легализоваться, получил документы и стал работать учителем в школе. В 1943 году подпольные организации объединились.

В доме, где жил Ревякин – ныне это музей подпольщиков- была организована типография. Это был маленький бункер глубиной не больше метра. Он находился под кроватью Ревякина. А в ее изголовье висел портрет Гитлера. Во время обысков и облав, фашистам не приходило в голову, что здесь находится главный штаб – сердце севастопольского подполья.

Организация росла. Во время вербовки новых подпольщиков, члены организации потеряли бдительность. И в ряды подпольщиков попал предатель. Не выдержав пыток, он раскрыл все явки. Василия Ревякина арестовали 14 марта 1944 года. За три недели до освобождения Севастополя группу подпольщиков расстреляли. Вместе с провокатором.

28 мая 1944 года жители Севастополя перенесли останки Ревякина и других подпольщиков на кладбище Коммунаров. В 1963 году севастопольский скульптор Станислав Чиж создал памятник. Школе №16, где преподавал Василий Ревякин, присвоили его имя.

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Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь