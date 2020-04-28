Военная хроника. Театр флота в годы войны

Каждый будний день в эфире радиостанции “Вести ФМ – Севастополь” выходит новая рубрика “Военная хроника”, посвященная героической обороне Севастополя в 1941-1942 годах и его освобождению весной 1944-го.

Артисты Севастопольского драматического театра им. Бориса Лавренева узнали о начале Великой Отечественной войны одними из первых. В театре существовала традиция отмечать премьеру на Графской пристани. Так было и 22 июня 1941 года, после комедии Лопе де Вега. Актёры увидели первые взрывы фашистских бомб, сброшенных на Севастополь.

В срочном порядке на трёхтонном грузовике была оборудована раскладная сцена. Артисты стали выезжать на передовую линию фронта, выступать на кораблях и аэродромах, играть спектакли.

Часть труппы была эвакуирована из осажденного Севастополя в конце июня 1942 года, в последние, самые тяжелые дни обороны вместе с уходящими советскими частями. Остальные актеры продолжили работать в театре. В день премьеры пьесы Александра Корнейчука “Фронт” во время бомбёжки сгорели костюмы и декорации. И тогда артисты попросили форму у зрителей, боевых офицеров и солдат, и в ней сыграли спектакль.

Во фронтовой репертуар театра флота входили более 20-ти пьес и 11 концертов. Вместе с наступающими советскими войсками в 1944 году труппа шла по странам Европы. Артисты театра имени Лавренева первыми выступили в освобожденных странах: Польше и Румынии, Болгарии и Венгрии.

11 артистов флотского театра погибли на полях сражений. За годы Великой Отечественной войны театр дал почти 700 спектаклей и 1500 концертов.

Артисты ушли из Севастополя с последними воинскими частями, а вернулась с первыми бойцами, освобождавшими город. Сразу после войны театр работал в Доме офицеров, а с 1954 года — в Матросском клубе. В 1979 году театру флота присвоили имя писателя Бориса Лавренева.

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Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь