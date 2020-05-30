Военнослужащие Черноморского флота выполнили 3500 прыжков с парашютом

Более 3500 прыжков с парашютом выполнили военнослужащие береговых соединений Черноморского флота за зимний период обучения. Это в два раза больше прошлогодних показателей.

Воздушно-десантную подготовку обязаны пройти военнослужащие 5 подразделений, причем не только береговых войск, но и подразделений морской авиации и ПВО, для них прыжки с парашютом являются частью подготовки лётного состава.

Как сообщает пресс-служба флота, на существенный рост общего количества прыжков повлияло увеличение интенсивности воздушно-десантной подготовки личного состава соединений морской пехоты, береговой обороны и разведки. При этом военнослужащие улучшили показатели не только по сравнению с прошлым годом, но и перевыполнили план текущего учебного года.

Источник: Вести.Севастополь