Военнослужащие Черноморского флота выполнили в два раза больше прыжков с парашютом, чем год назад

30 мая 2020     10
Военнослужащие Черноморского флота выполнили в два раза больше прыжков с парашютом, чем год назад

Более 3500 прыжков с парашютом выполнили военнослужащие береговых соединений Черноморского флота за зимний период обучения. Это в  два раза больше прошлогодних показателей.

Воздушно-десантную подготовку обязаны пройти  военнослужащие 5 подразделений, причем не только береговых войск, но и подразделений морской авиации и ПВО, для них прыжки с парашютом являются частью подготовки лётного состава.

Как сообщает пресс-служба флота, на существенный рост общего количества прыжков повлияло увеличение интенсивности воздушно-десантной подготовки личного состава соединений морской пехоты, береговой обороны и разведки. При этом военнослужащие улучшили показатели не только по сравнению с прошлым годом, но и перевыполнили план текущего учебного года.

Источник: Вести.Севастополь

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