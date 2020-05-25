Военную технику Черноморского флота перевели на летний режим работы

Вооружение и военную технику Черноморского флота полностью перевели на летний режим эксплуатации. В работах было задействовано более тысячи военнослужащих.

Военнослужащие провели замену масел и специальных жидкостей, проверили фильтры и аккумуляторные батареи, всю электрику, восстановили лакокрасочное покрытие машин. Работы прошли на всех видах военной бронетехники, как на колёсной, так и на гусеничной базе.

В связи с особенностями климата особое внимание всегда уделяется системам охлаждения и кондиционирования воздуха, а также защите узлов и агрегатов от коррозии.

Источник: Вести.Севастополь