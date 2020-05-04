Военную технику Черноморского флота переводят на летний режим эксплуатации

Особое внимание в ЮВО уделяется работоспособности систем охлаждения и кондиционирования воздуха, а также защите техники от коррозии. По плану, мероприятия завершатся во второй половине мая.

Военнослужащие проводят сезонные работы по замене масел, топлива и специальных жидкостей, проверке фильтров, аккумуляторов, электросистем, восстановлению лакокрасочного покрытия, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

В армейском корпусе ЧФ проходят работы по переводу военной техники и вооружения на летний режим эксплуатации.

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