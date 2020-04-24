Военные нашли место гибели санитарного теплохода «Армения»

24 апреля 2020     9
Военные нашли место гибели санитарного теплохода «Армения»

Предположительно, «Армения» находится на глубине 1,5 тысячи метров недалеко от побережья Ялты.

Военные специалисты нашли на дне Чёрного моря потопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года санитарный теплоход «Армения», сообщает «Интерфакс-Юг».

«Армения» находится на глубине 1,5 тысячи метров, на большом склоне, примерно в 18 милях от берега», – приводит агентство слова источника.

Уточняется, что глубоководные поиски проводились по координатам, определённым учёными в 2016 году, а официальная информация об обнаружении должна быть опубликована в мае.

По различным данным, на борту «Армении» могло находиться до 10 тысяч человек.

Источник: Вести.Севастополь

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