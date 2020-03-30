Военные связисты осваивают новые мобильные пункты управления АПЕ-5

30 марта 2020     14
Военные связисты осваивают новые мобильные пункты управления АПЕ-5

На Черноморском флоте началось освоение новейших модульных полевых подвижных пунктов управления АПЕ-5 на базе автомобиля КамАЗ. Пункты могут работать автономно: они оснащены электрогенераторами.

Там есть автоматизированные рабочие места для командного состава, объединенные в единую локальную сеть. Они обеспечивают управление подчиненными соединениями и частями с полевого командного пункта. Возможно управление через защищенный канал связи в режиме видеоконференции. Настройке видеоконференцсвязи и электронного обмена данными между абонентами при настройке комплекса уделяется особое внимание.

Также АПЕ-5 оснащены спутниковыми системами навигации ГЛОНАСС и устройством обработки картографической информации.

Благодаря этим мобильным комплексам время развертывания командных пунктов в полевых условиях можно сократить в два раза, а также в короткие сроки сменить место дислокации, автоматизировать ряд задач и существенно повысить качество обмена информацией, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Сейчас личный состав учится развертывать полевые подвижные пункты управления, проводит тренировки в различных диапазонах частот.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта sdelanounas.ru

Источник: Вести.Севастополь

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