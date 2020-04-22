Военный комиссариат Крыма подготовил документы 18 тысяч фронтовиков для музея «Дорога памяти»

22 апреля 2020     13
Военный комиссариат Крыма подготовил документы 18 тысяч фронтовиков для музея «Дорога памяти»

Сотрудники военного комиссариата Крыма, для размещения в мультимедийном музее «Дорога памяти», оцифровали документы свыше 18 тысяч участников Великой Отечественной.

Для передачи в музей, оцифровываются находящиеся в архиве военного комиссариата учётные карточки, фотографии, наградные листы, письма и другие документы, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Кроме того, в военкоматах республики организованы пункты обработки документов, полученных от родственников фронтовиков. Сейчас они работают дистанционно. Разместить информацию на сайте «Дорога памяти» можно через личный кабинет. Все внесённые данные будут привязаны к уже имеющимся в базах Министерства обороны.

Источник: Вести.Севастополь

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