Военный комиссариат Крыма подготовил документы 18 тысяч фронтовиков для музея «Дорога памяти»

Сотрудники военного комиссариата Крыма, для размещения в мультимедийном музее «Дорога памяти», оцифровали документы свыше 18 тысяч участников Великой Отечественной.

Для передачи в музей, оцифровываются находящиеся в архиве военного комиссариата учётные карточки, фотографии, наградные листы, письма и другие документы, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Кроме того, в военкоматах республики организованы пункты обработки документов, полученных от родственников фронтовиков. Сейчас они работают дистанционно. Разместить информацию на сайте «Дорога памяти» можно через личный кабинет. Все внесённые данные будут привязаны к уже имеющимся в базах Министерства обороны.

Источник: Вести.Севастополь