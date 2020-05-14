Войска РХБЗ Черноморского флота провели дезинфекцию военкоматов

14 мая 2020     8
Войска РХБЗ Черноморского флота провели дезинфекцию военкоматов

В военкоматах Севастополя и Новороссийска подразделения РХБЗ Черноморского флота провели санитарную обработку в ходе подготовки весеннего призыва.

Внутренние помещения военкоматов и сборных пунктов призывников обработали специалисты Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора генераторами холодного тумана. Военнослужащие РХБЗ Черноморского флота использовали переносные комплекты дегазации и дезинфекции ДКВ-1К при обработке наружных поверхностей мест общего пользования. В Симферополе дезинфекцию проведут в течении этой недели.

После прибытия в воинские части военнослужащие весеннего призыва будут помещены на 14 дней в отдельные казармы, для исключения контакта с находящимися на территории частей гражданами. Измерять температуру новобранцам будут три раза в сутки.

Все призывные и сборные пункты Крыма обеспечены защитными медицинскими масками, дезинфицирующими средствами и бесконтактными термометрами в необходимом объеме.

Источник: Вести.Севастополь

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