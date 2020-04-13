Волонтеры Севастополя доставили уже 15 тысяч продуктовых наборов

28 тысяч принятых звонков и около 15 тысяч выполненных заявок – таковы итоги работы волонтёрского штаба Севастополя. Много заявок на продуктовые наборы и помощь многодетным семьям приходит из отдалённых районов региона.

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Склад волонтёрского штаба на Северной стороне. Здесь хранится более трёх тысяч литров питьевой воды и 700 продуктовых наборов. В каждый входит тушёнка, сгущёнка, крупа, чай, печенье, мыло и туалетная бумага.

Оставить заявку на получение продовольственного комплекта можно по городскому телефону 227 – 227. По этому же номеру желающим стать волонтёрами расскажут, как это сделать. С 16 лет можно помогать принимать звонки в колл-центре штаба добровольцев, с 18 развозить продукты по адресам. Александр Руденко справил совершеннолетие совсем недавно, каждое утро по несколько часов он готовится к ЕГЭ, а потом отправляется на волонтёрскую работу. Юноша убеждён, она не может помешать в подготовке к экзаменам.

«Общение с людьми даёт развитие твоей речи, круга мысли, люди рассказывают истории, а мы их можем использовать в практических работах, различных сочинениях», – считает Александр.

Портреты тех, кто нуждается в помощи, очень разные. Особенно волонтёров тронул визит к одинокой 94-летней женщине, живущей на пятом этаже.

«Плачет, говорит, что соцработник к ней ходила, но так как карантин и самоизоляция, она к ней прийти не может. Когда приехали, там было радости столько, видно было, что человек нуждается очень сильно, – рассказывает Андрей Легощин, волонтёр штаба “Мы вместе”. – А была история, что поступила заявка на продуктовый наборчик, привозим на адрес, а там люди шашлычки жарят».

Но положительных эмоций от помощи людям в сёлах волонтёры получают намного больше, чем отрицательных. Однажды мать пятерых детей не успела на автобус, чтобы доехать до продуктового магазина, и ей пришлось обратиться за пайком. В следующий раз она от такой помощи уже отказалась, но волонтёры не забыли её и привезли детские вещи.

«Вещи реальная помощь, конечно, потому что дети растут. Я сейчас осталась без работы, хорошо, вот ребята приезжают, помогают. А так живём сейчас на одну зарплату мужа», – говорит Ирина Полегенько.

Дети примеряют обновки, а волонтёры отправляются по следующему адресу, тоже в селе Пироговка. Один из жителей Севастополя пожертвовал для семьи из двух человек – матери и сына-четвероклассника – ноутбук.

Мама Дениса рассказывает волонтёрам, до карантина она работала на рынке на 5-м километре, теперь учится экономить на всём, и ни за что не смогла бы купить ноутбук сама, а планшет у мальчика был, но давно сломался. Какое-то время четвероклассника выручали компьютеры в школьной библиотеке, но работа за ними не может сравниться со счастьем иметь собственный ноутбук – говорит Денис.

«Дома удобнее, не надо ни к кому ходить, дома сел за компьютером и работаешь», – радуется школьник.

Поверить в доброту незнакомых людей порой непросто. Первый вопрос, который Денис задал, когда ему передали технику: на какое время одолжили ноутбук. Когда мальчик узнал, что навсегда, на его лице появилась смущённая улыбка. Первые программы, которые решено освоить: фото- и текстовый редактор. В нём Денис пишет письмо в будущее – самому себе. Пожелания непростые – закончить на отлично школу и поступить в хороший институт, но похоже, что в этот день мальчик стал на ступеньку ближе к этой цели.

Анна Шустер, Виталий Козловский

Источник: Вести.Севастополь