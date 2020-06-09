Волонтеры штаба «Мы вместе» помогут севастопольцам голосовать

По всем вопросам, связанным с голосованием по поправкам к Конституции, севастопольцев будут консультировать волонтеры штаба «Мы вместе».

В кол-центре начнут принимать звонки каждый день без выходных с 10:00 до 20:00 по телефону 227-227. Волонтеры объяснят, как проголосовать тем, у кого нет севастопольской прописки, как прикрепиться к избирательному участку. Также в центре можно будет оставить заявку, чтобы в день голосования члены избирательной комиссии приехали на дом к маломобильным севастопольцам.

«Наши волонтеры станут общественными наблюдателями и будут работать непосредственно в полях, на избирательных участках и помогать людям и смотреть, чтобы голосование было чистым и честным», – говорит координатор волонтерского движения «Мы вместе – Севастополь» Виктория Кашлякова.

Источник: Вести.Севастополь