Волонтёры начали прием звонков по вопросам голосования

В штабе «Мы вместе – Севастополь!» начался приём звонков от жителей и приезжих о проведении голосования по поправкам в основной закон страны.

Волонтеры ответят на вопросы, как прикрепиться к избирательному участку, если нет прописки в Севастополе? Как оформить заявку для голосования на удобном участке через портал Госуслуг? Как принять участие в голосовании, оставаясь дома?

Получить ответы можно по телефону горячей линии: +7(8692) 227-227.

Волонтерский штаб, созданный для работы в период режима повышенной готовности, после снятия многих ограничений, перепрофилировался. Волонтёры продолжают оказывать помощь нуждающимся, но параллельно проводят консультации и по вопросам, связанным с предстоящим голосованием.

Само голосование будет проходить на избирательных участках в течение 7 дней: с 25 июня по 1 июля.

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Источник: Вести.Севастополь