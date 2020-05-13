Воспоминания ветеранов пополнили фонд Севастопольского музея-заповедника

Редакция “Вести Севастополь” передала коллективу Севастопольского военно-исторического музея-заповедника диск с полными записями интервью, сделанными в рамках проекта “Они видели войну”.

Это цикл воспоминаний ветеранов, освобождавших город и страну, жителей осаждённого Севастополя, партизан, героев, переживших ужасы войны. Их личные истории в мельчайших подробностях. Детали, которые не сохранились в официальных документах и на страницах периодических изданий. Съёмки проекта проходили в здании “Диорамы” и длились почти два месяца. Теперь рассказы ветеранов станут частью новой мультимедийной экспозиции музея. Здесь можно будет услышать и истории, которые в эфире не прозвучали.

«Не все, что рассказали ветераны, участники Великой отечественной войны вошло в эфир. Некоторые моменты на самом деле очень страшно осмысливать, – рассказал начальник службы информационных программ ГТРК “Севастополь” Андрей Поперечнюк. – Проект “Они видели войну” – это один из первых проектов нашей телерадиокомпании и особо значимо, что сотрудники и руководство Военно-исторического музея-заповедника пошли нам на встречу и помогли с подготовкой этого проекта».

Источник: Вести.Севастополь