Возбуждено уголовное дело на жителя Крыма, напавшего с ножом на полицейского

На 54-летнего безработного жителя Бахчисарайского района Крыма возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в применении насилия к представителю власти.

Инцидент произошел на территории склада столярных изделий в селе Красный мак. Мужчина сумел проникнуть в помещение – сработала сигнализация, на место происшествия выехали сотрудники полиции. Они обнаружили взломщика и хотели его задержать, но мужчина сдаваться не собирался. На одного из полицейских он замахнулся ножом. Тогда сотрудник МВД выстрелил из табельного оружия злоумышленнику в ногу. Мужчину задержали, ему была оказана своевременная медицинская помощь.

Кроме незаконного проникновения в помещение, взломщику придется отвечать перед законом за попытку нападения на полицейского, а это уже более тяжкое преступление.

Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю.

Источник: Вести.Севастополь