Врио губернатора продемонстрировали средства обеспечения безопасности на воде

16 июня 2020     5
Врио губернатора продемонстрировали средства обеспечения безопасности на воде

В Севастополе прошёл смотр средств, которые должны обеспечить безопасность людей на воде.

Причем свою технику временно исполняющему обязанности губернатора Севастополя продемонстрировали не только сотрудники МЧС и Центра мероприятий гражданской защиты, но также таможенная служба, Росгвардия и транспортная полиция. На причале Центра морских исследований и технологий СевГУ выставили катера, лодки, гидро- и квадроциклы, беспилотники и технику для тушения пожаров с воды.

«Редко какой регион может похвастаться такой мощнейшей группировкой, таким профессиональным составом, такими специалистами, поэтому нам есть, что показать на федеральном уровне, о чём мы, собственно, всегда и говорим», – подчеркнул врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Источник: Вести.Севастополь

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