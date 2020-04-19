Врио губернатора Севастополя поздравил православных с Пасхой

Глава Севастополя обратился к православным жителям города со словами поздравления в Пасхальное воскресенье.

«Дорогие севастопольцы! Сердечно поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением! Где бы вы не находились в этот день, за одним столом рядом со своими семьями или временно разлучены с родными и близкими, пасхальный звон колоколов объединяет верующих по всему миру и гласит: «Христос Воскресе! Воистину Воскресе!», – написал Михаил Развожаев в своем официальном аккаунте в Instagram.

Он подчеркнул, что Пасхальное богослужение смотрел в прямом эфире на рабочем месте. Глава города выразил сожаление о том, что в сложившейся неблагополучной эпидемиологической ситуации многим гражданам пришлось воздержаться от личного присутствия на празднествах в храмах и церквях города. Но Михаил Развожаев уверен, что вера от подобного испытания станет только крепче.

«Вместе мы преодолеем любые невзгоды», – подчеркнул врио губернатора Севастополя.

Источник: Вести.Севастополь