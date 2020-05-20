Всероссийская акция «Мы вместе» продолжается в Севастополе после отмены самоизоляции

20 мая 2020     17
Всероссийская акция «Мы вместе» продолжается в Севастополе после отмены самоизоляции

Несмотря на ослабление режима самоизоляции в нашем городе участники севастопольской “Молодёжки” ОНФ продолжают всероссийскую акцию “Мы вместе”. Пожилым и одиноким людям они доставляют лекарства и продукты. 

Активисты уже фиксируют снижение числа заявок. Если в начале режима ограничений в день поступало до пятисот просьб о помощи, сейчас в среднем по пятьдесят-восемьдесят звонков. В основном пенсионеры просят привезти воду, продуктовые наборы и лекарства из социальной аптеки, которая находится в другом районе города. Есть и постоянные “клиенты”.

«Сегодня мы решили приехать к одной из наших самых любимых бабушек, к которой ездим часто. Она с нами сдружилась, можно сказать, печёт нам блины. Так случилось, что первоначально она оставила заявку, там было указано, что нужна вода, её нечего пить. Мы привезли ещё и продуктовый набор, и воды 10 литров. На следующий день она была так благодарна, что звонила в колл-центр, волонтёрам, чтобы мы приехали снова и она смогла бы нас отблагодарить», – рассказала активист команды “Молодёжка ОНФ” Валерия Ермолаева.

Все волонтёры работают при строгом соблюдении мер безопасности, молодые люди в масках и перчатках. Антисептиками обрабатывают поверхности в подъездах – перила и дверные ручки, пакеты передают бесконтактными способами.

Источник: Вести.Севастополь

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