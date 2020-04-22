Вступил в силу приговор в отношении военного строителя ЮВО, обвиняемого во взяточничестве

22 апреля 2020     8
Вступил в силу приговор в отношении военного строителя ЮВО, обвиняемого во взяточничестве

Севастопольский городской суд рассмотрел апелляцию по уголовному делу на Александра Козлова, бывшего заместителя исполнительного директора по объектам Южного военного округа и Республики Крым АО «Главное управление обустройства войск».

В декабре прошлого года Нахимовский районный суд Севастополя признал Козлова виновным во взяточничестве и приговорил к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также суд лишил его на 4 года права занимать должности, связанные с выполнением организационно–распорядительных и административно– хозяйственных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления. Также аннулировались все госнаграды обвиняемого, более того, он должен был выплатить штраф в размере 310 млн рублей.

Как сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, с октября 2014 года по январь 2016 года Козлов получил взятки на сумму, превышающую 30 млн рублей. Это были не только деньги, но и иномарка, два земельных участка и дом. За это он оказывал содействие взяткодателям при заключении с ними договоров подряда на строительство объектов Министерства обороны, в том числе, филиала Нахимовского военно-морского училища.

Рассмотрев апелляцию, городской суд Севастополя снизил наказание до 12 лет лишения свободы. Из обвинения были исключены квалифицирующие признаки «общее покровительство» и «попустительство по службе». Приговор вступил в законную силу.

Источник: Вести.Севастополь

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