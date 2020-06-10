Выборы губернатора Севастополя пройдут 13 сентября

Депутаты Законодательного собрания Севастополя утвердили дату проведения выборов главы города.

Голосование решено провести 13 сентября 2020 года.

Напомним, 27 мая, партия «Единая Россия» определилась с тем, кто будет представлять политическую силу на выборах. По предложению Екатерины Алтабаевой кандидатом на должность губернатора Севастополя стала Ирина Кравец. По предложению Татьяны Лобач – Михаил Развожаев.

Единственную кандидатуру определят на партконференции 11 июня 2020 года. Делегаты конференции выберут одного из кандидатов, который в дальнейшем будет представлять политическую партию «Единая Россия» на выборах губернатора города Севастополя.

Источник: Вести.Севастополь