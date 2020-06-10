Выборы губернатора Севастополя пройдут 13 сентября

10 июня 2020     13
Выборы губернатора Севастополя пройдут 13 сентября

Депутаты Законодательного собрания Севастополя утвердили дату проведения выборов главы города. 

Голосование решено провести 13 сентября 2020 года.

Напомним, 27 мая, партия «Единая Россия» определилась с тем, кто будет представлять политическую силу на выборах. По предложению Екатерины Алтабаевой кандидатом на должность губернатора Севастополя стала Ирина Кравец. По предложению Татьяны Лобач – Михаил Развожаев.

Единственную кандидатуру определят на партконференции 11 июня 2020 года. Делегаты конференции выберут одного из кандидатов, который в дальнейшем будет представлять политическую партию «Единая Россия» на выборах губернатора города Севастополя.

Источник: Вести.Севастополь

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