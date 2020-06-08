Выкрал вместе с забором: житель Ялты обчистил земельный участок

28-летнему жителю Ялты предъявлено обвинение за кражу электроинструментов и другого имущества с земельного участка на сумму, превышающую 30 тысяч рублей.

Металлический забор не смутил молодого человека: он просто снял с петель калитку и проник на территорию чужого земельного участка. Когда хозяин обнаружил пропажу, то обратился в полицию.

Оперативники задержали злоумышленника. Выяснилось, что он уже был судим за имущественные преступления. Молодой человек сознался в совершении кражи и написал явку с повинной. Сбыть похищенное имущество он не успел, полицейские обнаружили и изъяли вещи. По завершению следствия электроинструменты вернут законному владельцу.

Как сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым, на молодого человека завели уголовное дело, суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Источник: Вести.Севастополь