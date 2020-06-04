Выплаты на детей от 3 до 7 лет в Севастополе получат до Дня России

4 июня 2020     13
Выплаты на детей от 3 до 7 лет в Севастополе получат до Дня России

До 12 июня все севастопольские семьи, где растут дети от 3 до 7 лет и чей доход на каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума, получат выплаты.

Об этом сообщила сегодня заместитель начальника Управления социального обеспечения Севастополя Евгения Пытько. Сумма выплаты составляет 6049 рублей, и она назначена с 1 января. Если родители подадут заявление в июне, то они получат деньги сразу за 6 месяцев, это 36282 рубля. Если ребенку исполнилось 3 года позже января 2020-го, то выплату назначат с этого месяца включительно.

Со вчерашнего дня заявление на получение выплаты можно подать не только в районных управлениях соцзащиты и МФЦ, но и на портале госуслуг. Как сообщила Пытько, на утро сегодняшнего дня через портал севастопольцы направили уже 155 заявлений.

В целом на эту меру поддержки могут претендовать 5 тысяч малоимущих семей Севастополя.

Также Евгения Пытько, сообщила, что, если у родителей есть возможность самим приложить к заявлению справку о доходах, она не будет лишней. Это ускорит получение выплаты. Работникам органов соцзащиты в таком случае не придется запрашивать эти сведения по неотлаженной до конца системе межведомственного взаимодействия. В расчет входят доходы, полученные каждым из родителей с 1 декабря 2018 года по 30 ноября 2019-го.

Старая очередь из заявителей, созданная еще в период самоизоляции, аннулирована, и в органах соцзащиты выстроят новую. Но, как заверила Евгения Пытько, все, кто подаст заявление в ближайшие дни, получат выплаты до Дня России.

Источник: Вести.Севастополь

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