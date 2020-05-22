Выпускных вечеров в севастопольских школах не будет

22 мая 2020     12
Выпускных вечеров в севастопольских школах не будет

В школах Севастополя не будут проводиться выпускные вечера из-за пандемии. Об этом сегодня сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.

В прямом эфире телеканала СТВ Михаил Развожаев сказал о том, что к вопросу организации выпускных вечеров возможно будет вернуться после улучшения эпидемиологической обстановки. Директорам школ было рекомендовано не проводить полноценные праздники. Мероприятия пройдут, когда стабилизируется ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

Последний звонок некоторые школы Севастополя провели в онлайн-формате.

Источник: Вести.Севастополь

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