Выпускных вечеров в севастопольских школах не будет

В школах Севастополя не будут проводиться выпускные вечера из-за пандемии. Об этом сегодня сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.
В прямом эфире телеканала СТВ Михаил Развожаев сказал о том, что к вопросу организации выпускных вечеров возможно будет вернуться после улучшения эпидемиологической обстановки. Директорам школ было рекомендовано не проводить полноценные праздники. Мероприятия пройдут, когда стабилизируется ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
Последний звонок некоторые школы Севастополя провели в онлайн-формате.
Источник: Вести.Севастополь