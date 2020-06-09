За демонтаж автостанции в Белогорске возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено за превышение полномочий должностными лицами ГУП РК «Крымавтотранс».

В 2017 году, выполняя поручения руководства Республики Крым о реконструкции районных автостанций, должностные лица Крымавтотранса, нарушили процедуру, и без технического обследования приняли решение о сносе капитального здания автостанции Белогорска и установке вместо него модульной конструкции. В октябре 2017 года предприятие заключило договор на приобретение трёх модульных строений, в том числе – для Белогорска. Незаконным демонтажем республике нанесён ущерб свыше 2,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

Устанавливается круг лиц, ответственных за реконструкцию. Расследование продолжается.

Источник: Вести.Севастополь