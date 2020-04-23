За хранение и сбыт наркотиков севастополец отправится в суд

23 апреля 2020     14
За хранение и сбыт наркотиков севастополец отправится в суд

Житель Севастополя обвиняется в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере.

Прокуратура Ленинского района Севастополя направила на рассмотрение в суд обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя 2001 года рождения. Мужчина обвиняется в незаконном сбыте, приобретение и хранение наркотических средств.

Следствие установило, что молодой человек сбыл марихуану заранее подысканному им покупателю в подъезде многоквартирного дома по месту своего жительства. Он был задержан во время сделки. При обыске в его квартире обнаружена и изъята приготовленная для сбыта марихуана общей массой более 100 грамм, а также метамфетамин, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Наркоторговец был заключен под стражу, а материалы по уголовному делу направлены в суд.

Источник: Вести.Севастополь

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