За хранение и сбыт наркотиков севастополец отправится в суд

Житель Севастополя обвиняется в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере.

Прокуратура Ленинского района Севастополя направила на рассмотрение в суд обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя 2001 года рождения. Мужчина обвиняется в незаконном сбыте, приобретение и хранение наркотических средств.

Следствие установило, что молодой человек сбыл марихуану заранее подысканному им покупателю в подъезде многоквартирного дома по месту своего жительства. Он был задержан во время сделки. При обыске в его квартире обнаружена и изъята приготовленная для сбыта марихуана общей массой более 100 грамм, а также метамфетамин, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Наркоторговец был заключен под стражу, а материалы по уголовному делу направлены в суд.

Источник: Вести.Севастополь