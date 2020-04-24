За использование поддельного разрешения на работу симферопольцу грозит уголовное преследование

В Симферополе на улице патрули остановили мужчину, который предъявил им фиктивную справку о том, что он работает и имеет право на передвижение по городу. Теперь решается вопрос о возбуждении на симферопольца уголовного дела за использование поддельных документов.

В Крыму началось сплошное патрулирование улиц, когда патрули останавливают всех встречных. Так накануне была проверена Феодосия, сообщил сегодня на заседании оперативного штаба заместитель начальника полиции Александр Смаглин. Было выявлено 233 нарушения.

Также по всей республике мобильные группы, состоящие из сотрудников полиции, Росгвардии и местных чиновников, проверили 848 адресов тех, кто в последние две недели въехал на территорию полуострова и должен соблюдать режим самоизоляции. Но лишь 646 человек находились дома. Пятерых искали в течение всего дня, нашли и привлекли к административной ответственности.

Еще два человека при въезде в Крым указали неверные данные, их тоже нашли благодаря сплошному патрулированию, доложил Смаглин.

За сутки на улицах было остановлено 246 пожилых граждан, сотрудники полиции записали их данные и проводили до дома.

“С учетом того, что у нас увеличивается количество работающих предприятий, людей на улицах станет больше. Но это не значит, что снимается режим повышенной готовности. Не отменены карантинные мероприятия и требования в части соблюдения дистанции и ношения защитных масок! У нас все продолжается в том же режиме, – заявил глава республики. – Уважаемые крымчане, все зависит от нас: не будем соблюдать требования – получим эпидемию. Если количество заболевших будет расти ежесуточно в геометрической прогрессии, то все меры по цепочке будем откатывать назад!”

Источник: Вести.Севастополь