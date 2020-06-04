За кражу мобильного телефона рецидивиста приговорили к заключению в колонии строгого режима

Нахимовский районный суд Севастополя приговорил жителя республики Крым к лишению свободы на 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за кражу мобильного.
В январе прошлого года в Севастополе мужчина 1968 года рождения тайно похитил телефон. Злоумышленник находился на летней площадке бара «Green beer» и решил проникнуть в подсобное помещение. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, мужчина зашел туда и похитил мобильный телефон. После чего с места преступления он скрылся.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности, длительное время находился в розыске, и, учитывая эти обстоятельства, суд приговорил его к заключению в колонии строгого режима.
Источник: Вести.Севастополь
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