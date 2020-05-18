За кражу смартфона у знакомого севастополец может сесть в тюрьму на два года

51-летняя жительница Севастополя обратилась в полицию с заявлением, что у её 20-летнего сына обманным путём похитили мобильный телефон.

Молодой человек познакомился в магазине с 26-летним севастопольцем, и они решили отметить знакомство совместным распитием спиртного. Во время застолья у парня постарше возник преступный умысел: он сказал новому приятию, что ему нужно срочно позвонить и попросил у него смартфон. Когда телефон оказался у него в руках, злоумышленник скрылся с ним в неизвестном направлении. Украденный мобильник молодой человек тут же сбыл в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю, полицейские быстро вышли на след похитителя и задержали его. Выяснилось, что 26-летний местный житель уже был судим за имущественные преступления и незаконные операции с наркотиками.

Сейчас на него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет.

Источник: Вести.Севастополь