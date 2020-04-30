За Кубок Победы по киберспорту сразятся команды Москвы и Севастополя

30 апреля 2020     14
За Кубок Победы по киберспорту сразятся команды Москвы и Севастополя

8 мая между сборными командами Москвы и Севастополя состоится состязание по киберспорту, посвящённое 75-летию Победы. 

Соревнование пройдет в онлайн-режиме в пяти дисциплинах: World of Tanks (3х3), FIFA 20 (1х1), Counter-Strike (5х5), сообщают организаторы мероприятия.

В ходе трансляции в перерывах между играми будут показаны видеоролики о войне, интервью с ветеранами и исторические факты о Москве и Севастополе. К Кубку Победы можно будет присоединиться в группах Федерации компьютерного спорта Москвы и Севастополя «ВКонтакте». 30 апреля последний день приема заявок на состязание.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

На Смоленщине стартовал дорожный ремонт
На Смоленщине стартовал дорожный ремонт

В Смоленской области приступили к дорожному ремонту в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает газета «Рабочий путь». …


Товарами первой необходимости могут стать рассада и вещи для похорон
Товарами первой необходимости могут стать рассада и вещи для похорон

В перечень товаров первой необходимости предложили внести новые изделия. Об этом говорится в письме, которое уполномоченный при президенте России по …


Катание серфера на волнах аномального цвета попало на видео
Катание серфера на волнах аномального цвета попало на видео

Катание серфера на волнах аномального цвета в Сан-Диего (штат Калифорния, США) попало на видео. Кадры публикует New York Post. На …


В Севастополе умер первый пациент с коронавирусом
В Севастополе умер первый пациент с коронавирусом

Как сообщил сегодня врио губернатора Севастополя, в больнице умер пациент, у которого был диагностирован коронавирус. В городе это первый смертельный …


На Большую Морскую вернется общественный транспорт
На Большую Морскую вернется общественный транспорт

С 1 мая на Большой Морской возобновится движение транспорта, правда, пока в рабочем формате, чтобы оценить качество нового дорожного покрытия. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты