За Кубок Победы по киберспорту сразятся команды Москвы и Севастополя

8 мая между сборными командами Москвы и Севастополя состоится состязание по киберспорту, посвящённое 75-летию Победы.

Соревнование пройдет в онлайн-режиме в пяти дисциплинах: World of Tanks (3х3), FIFA 20 (1х1), Counter-Strike (5х5), сообщают организаторы мероприятия.

В ходе трансляции в перерывах между играми будут показаны видеоролики о войне, интервью с ветеранами и исторические факты о Москве и Севастополе. К Кубку Победы можно будет присоединиться в группах Федерации компьютерного спорта Москвы и Севастополя «ВКонтакте». 30 апреля последний день приема заявок на состязание.

Источник: Вести.Севастополь