За нарушения скоростного режима в Севастополе наказаны 250 тысяч автовладельцев

С начала года сотрудниками Госавтоинспекции Севастополя по результатам рассмотрения материалов, полученных с помощью камер автоматической фотофиксации, в отношении владельцев транспортных средств вынесено почти 250 тысяч постановлений за нарушение скоростного режима.

Превышение скорости является одним из основных факторов риска на дороге. Согласно исследованиям, проведенных в разных странах, установлено, что увеличение средней скорости движения всего на 1 км/ч приводит к росту числа аварий с травматизмом на 3%, а со смертельным исходом – на 4–5%.

При скорости движения в момент столкновения 80 км/ч вероятность смертельного исхода для тех, кто находится на переднем сиденье, возрастает в 20 раз. Вероятность выживания пешехода в ДТП из-за наезда транспортного средства, двигавшегося со скоростью 30 км/ч, намного выше, чем при скорости наезда 50 км/ч. В этом случае риск получения смертельной травмы достигает 60%. При скорости в 60 км/ч и выше – гибель пешехода практически неизбежна.

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Источник: Вести.Севастополь