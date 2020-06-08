За невыплату зарплаты на директора ООО «Крымэнергомонтаж» могут возбудить уголовное дело

С ноября 2019 года по май 2020-го больше ста работников ООО «Крымэнергомонтаж» не получали зарплату в полном объеме. Долг предприятия перед ними превысил 13 млн рублей. После вмешательства прокуратуры директор выплатил людям часть задолженности.

Но еще остается непогашенным долг перед 68 работниками за январь-февраль 2020 года. Он составил 3,9 млн. рублей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура Гагаринского района Севастополя провела проверку и направила ее материалы в следственный отдел по Гагаринскому району ГСУ СКР по Республике Крым и Севастополю. Сейчас там решается вопрос о возбуждении на руководителя компании уголовного дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы».

Источник: Вести.Севастополь