За незаконное строительство у Ай-Тодорки нарушители получили штраф

1 апреля 2020     19
За незаконное строительство у Ай-Тодорки нарушители получили штраф

Наказаны нарушители природоохранного законодательства проводившие земельные работы, связанные с установкой беседок у реки Ай-Тодорка в селе Терновка.

Выявленные «Севприроднадзором» нарушения природоохранного законодательства на водоеме «Терновский» в русле реки Ай-Тодорка пресечены.  Нарушителям выписаны штрафы на общую сумму 4,5 тысяч рублей.

Также в Севастопольскую природоохранную прокуратуру направлены материалы для рассмотрения вопроса исключения из земельных участков в селе Терновка, в границах которых расположены участки реки Ай-Тодорка, указанных участков водного объекта и его береговой полосы, сообщает пресс-служба «Севприроднадзора».

Источник: Вести.Севастополь

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