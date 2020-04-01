За незаконное строительство у Ай-Тодорки нарушители получили штраф

Также в Севастопольскую природоохранную прокуратуру направлены материалы для рассмотрения вопроса исключения из земельных участков в селе Терновка, в границах которых расположены участки реки Ай-Тодорка, указанных участков водного объекта и его береговой полосы, сообщает пресс-служба «Севприроднадзора».

Выявленные «Севприроднадзором» нарушения природоохранного законодательства на водоеме «Терновский» в русле реки Ай-Тодорка пресечены. Нарушителям выписаны штрафы на общую сумму 4,5 тысяч рублей.

Наказаны нарушители природоохранного законодательства проводившие земельные работы, связанные с установкой беседок у реки Ай-Тодорка в селе Терновка.

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