За попытку подкупа полицейского севастополец предстанет перед судом

Желая избежать административного наказания за выезд на встречную полосу, севастополец попал под уголовное преследование.

В апреле на Лабораторном шоссе мужчина 1970 года рождения нарушил правила движения, и его остановил экипаж ДПС. Находясь в салоне служебного автомобиля, водитель попытался откупиться от инспектора. Он положил под ручной тормоз в качестве взятки тысячу рублей, в надежде, что сотрудник ГИБДД возьмет деньги и не будет фиксировать административное правонарушение.

Но инспектор ДПС взятку принять отказался. Более того, он сообщил об этом факте в дежурную часть ОМВД России по Нахимовскому району. Группа реагирования задержала водителя, на него было возбуждено уголовное дело за покушение на мелкое взяточничество.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя, прокурор Нахимовского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу и направил его в мировой суд.

Источник: Вести.Севастополь