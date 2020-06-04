За посредничество во взяточничестве в Севастополе задержан адвокат

В посредничестве во взяточничестве, совершенном в крупном размере, следователи подозревают члена Адвокатской палаты Севастополя.

По материалам, собранным ФСБ, в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю возбудили уголовное дело.

Как сообщила пресс-служба ведомства, на рассмотрении в Гагаринском районном суде города находилось уголовное дело по обвинению должностного лица в растрате вверенных ему денег. Адвокат предложил фигуранту уголовного дела договориться с судьей, чтобы тот назначил ему наказание, не связанное с лишением свободы. За это судье нужно было передать денежное вознаграждение. Обвиняемый частями передавал адвокату деньги, общая сумма взятки составила 156 тысяч рублей.

Накануне после передачи очередной части денег юриста задержали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Адвокаты относятся к лицам, в отношении которых применяется особый порядок производства, и уголовное дело на подозреваемого возбудил лично и.о. руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев.

Сейчас следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении адвоката меры пресечения.

Источник: Вести.Севастополь