За посредничество во взяточничестве в Севастополе задержан адвокат

4 июня 2020     15
За посредничество во взяточничестве в Севастополе задержан адвокат

В посредничестве во взяточничестве, совершенном в крупном размере, следователи подозревают члена Адвокатской палаты Севастополя.

По материалам, собранным ФСБ, в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю возбудили уголовное дело.

Как сообщила пресс-служба ведомства, на рассмотрении в Гагаринском районном суде города находилось уголовное дело по обвинению должностного лица в растрате вверенных ему денег. Адвокат предложил фигуранту уголовного дела договориться с судьей, чтобы тот назначил ему наказание, не связанное с лишением свободы. За это судье нужно было передать денежное вознаграждение. Обвиняемый частями передавал адвокату деньги, общая сумма взятки составила 156 тысяч рублей.

Накануне после передачи очередной части денег юриста задержали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Адвокаты относятся к лицам, в отношении которых применяется особый порядок производства, и уголовное дело на подозреваемого возбудил лично и.о. руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев.

Сейчас следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении адвоката меры пресечения.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Вести Севастополь 4.06.2020
Вести Севастополь 4.06.2020. Выпуск 14:30

Главные темы выпуска: – Почему запрета застройки могильника скифского периода пришлось просить у Президента страны? В Любимовке ученые спорят со …


В парламенте Британии раскритиковали жестокость Трампа
В парламенте Британии раскритиковали жестокость Трампа

Члены парламентской оппозиции Великобритании призвали премьер-министра страны Бориса Джонсона осудить действия американского президента Дональда Трампа во время проходящих там протестов. …


«Газпром» начал выводить активы из офшоров
«Газпром» начал выводить активы из офшоров

Совет директоров «Газпрома» одобрил покупку «Газпром капиталом» 9,99 процентов акций «Новатэка». Продавцом выступит кипрская структура компании Gazfin Cyprus Limited, сообщает …


Появилось видео экстренной посадки вертолета Ми-38 в Подмосковье
Появилось видео экстренной посадки вертолета Ми-38 в Подмосковье

Видео: t.me/tv360ru Экстренная посадка военного вертолета Ми-38 на трассе в подмосковном городе Гжель попала на видео. Ролик публикует телеканал «360» …


Проверку по факту гибели электромонтера организовали в Ленобласти
Проверку по факту гибели электромонтера организовали в Ленобласти

В Ленинградской области следователи проводят проверку по факту гибели электромонтера в городе Кириши. Во время монтажных работ он получил смертельный …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты