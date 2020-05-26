За сутки 60 гостей Крыма помещены в обсерватор

26 мая 2020     22
За сутки 60 гостей Крыма помещены в обсерватор

С пунктов пропуска на российско-украинской границе, блокпостов на Крымском мосту, из аэропорта Симферополя и ж/д вокзалов за сутки в обсерваторы были отправлены 60 человек, сообщил сегодня на брифинге Игорь Крутиков, заместитель руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора. 

С 25 мая, по указу главы республики Крым, все гости полуострова обязаны сами оплачивать свое двухнедельное пребывание в обсерваторе. Если люди не соглашаются, то должны будут вернуться обратно – туда, откуда приехали.

Беспрепятственно в Крым пропускают только тех, кто имеет свое жилье на полуострове, тогда 2 недели в самоизоляции они могут провести дома. 

Если компания вызывает работников, то она обязана будет оплатить людям их пребывание в обсерваторе, только после этого они смогут приступить к работе и свободно перемещаться в пределах республики. 

Так за сутки в обсерваторы был отправлен 31 человек, прибывший в Крым через пункты пропуска, 16 – из аэропорта, 6 – с ж/д вокзалов в Симферополе и Евпатории, и 7 прибывших через Крымский мост.

Сейчас, по словам министра здравоохранения республики Игоря Чемоданова, в крымских обсерваторах свободны около ста мест.  

Источник: Вести.Севастополь

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