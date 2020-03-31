За сутки под меднаблюдение поступили еще сто жителей Крыма

31 марта 2020     22
За сутки под меднаблюдение поступили еще сто жителей Крыма

В Крыму под медицинским наблюдением сейчас находятся 2832 человека, из них 2758 на дому, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский. 

С 461 человека карантинные меры были сняты: после 14-дневного периода у них не подтвердился диагноз. За минувшие сутки меднаблюдение было снято со 143 человек, а в режим самоизоляции вошли сто человек. 

На госпитализации находятся 64 человека, двоих в инфекционное отделение привезли накануне. 

Как рассказал заместитель начальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин, за сутки проверили 843 самоизолированных, но двоих не оказалось дома. Одного быстро нашли и привлекли к ответственности. Глава Крыма дал всего 10 часов на то, чтобы нарушителей доставили в обсерватор.  

Всех, кто нарушит режим самоизоляции, принудительно помещают в обсерватор, причем отсчет времени для них начинается заново. Даже если человек вышел из дома на 13-ый день самоизоляции, в обсерватор его увезут на 14 дней, сообщил Сергей Аксенов. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Работы по дезинфекции подъездов не отразятся в квитанциях за ЖКУ
Работы по дезинфекции подъездов не отразятся в квитанциях за ЖКУ

Все управляющие компании Севастополя проводят дезинфекцию своих территорий. Особое внимание – подъездам. Коммунальщики обрабатывают дверные ручки, перила, а также в …


Вести Севастополь 31.03.2020
Вести Севастополь 31.03.2020. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска: – Управляющие компании Севастополя проводят санитарную обработку домов и дворов. Как изменился график работы коммунальщиков? – Режим …


Жителей Крыма по громкоговорителям просят соблюдать режим самоизоляции
Жителей Крыма по громкоговорителям просят соблюдать режим самоизоляции

В Севастополе и других городах полуострова заработали громкоговорители, установленные на зданиях и опорах ЛЭП. Людей предупреждают о том, как важно …


Из инфекционной больницы Севастополя выписаны трое, у кого не подтвердился коронавирус
Из инфекционной больницы Севастополя выписаны трое, у кого не подтвердился коронавирус

По данным на 31 марта, в инфекционной больнице Севастополя находятся 35 пациентов, как уже заболевшие коронавирусом, так и те, кто …


Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 2 тысячи
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 2 тысячи

Число случаев заражения коронавирусом в России с начала эпидемии превысило 2 тысячи. Об этом во вторник, 31 марта, сообщает оперативный …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты