За сутки под меднаблюдение поступили еще сто жителей Крыма

В Крыму под медицинским наблюдением сейчас находятся 2832 человека, из них 2758 на дому, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский.

С 461 человека карантинные меры были сняты: после 14-дневного периода у них не подтвердился диагноз. За минувшие сутки меднаблюдение было снято со 143 человек, а в режим самоизоляции вошли сто человек.

На госпитализации находятся 64 человека, двоих в инфекционное отделение привезли накануне.

Как рассказал заместитель начальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин, за сутки проверили 843 самоизолированных, но двоих не оказалось дома. Одного быстро нашли и привлекли к ответственности. Глава Крыма дал всего 10 часов на то, чтобы нарушителей доставили в обсерватор.

Всех, кто нарушит режим самоизоляции, принудительно помещают в обсерватор, причем отсчет времени для них начинается заново. Даже если человек вышел из дома на 13-ый день самоизоляции, в обсерватор его увезут на 14 дней, сообщил Сергей Аксенов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь