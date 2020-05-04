За сутки в Крым с Украины прибыли 10 человек

4 мая 2020     12
За сутки в Крым с Украины прибыли 10 человек

Шестеро из них пытались проехать через пункт пропуска ночью.

Об этом на оперативном штабе по вопросу предотвращения распространения коронавирусной инфекции сообщила руководитель Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская. Она отметила, что на сегодняшний день количество тех, кто пытался выехать с территории Крыма, уменьшилось практически в пять раз: с десяти до двух человек. Но количество граждан, которые въехали на полуостров за сутки не изменилось. Она также подчеркнула, что из 10 человек шесть въехали в ночное время.

«Наверное, в надежде на то, что они не будут помещены в обсерватор. Но они все уже там, все без исключения», – уточнила Наталья Пеньковская.

Источник: Вести.Севастополь

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