За сутки в Крыму госпитализированы 22 человека с пневмонией

В Крыму ведут ежедневную статистику заболеваемости пневмонией, гриппом и ОРВИ. Врачей беспокоит рост числа больных пневмонией.

За сутки в республике такой диагноз поставили 28 жителям. 22 человека были госпитализированы: у них болезнь протекает в средней или тяжелой форме.

Как сообщила сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу вице-премьер республики – министр труда и социальной защиты Елена Романовская, 298 человек обратились в медучреждения с признаками ОРВИ.

В целом количество случаев внебольничной пневмонии выросло в Крыму на 70% по сравнению с весной 2019 года.

Источник: Вести.Севастополь