За сутки в Крыму с коронавирусом госпитализированы 10 человек

На утро 22 мая в Крыму зафиксировано уже 324 случая коронавируса, прирост за сутки составил 10 человек.

Самая сложная эпидситуация сложилась в Сакском районе. Как сообщила главный государственный санитарный врач республики Наталья Пеньковская, с апреля ситуация не имеет тенденции к стабилизации и остается напряженной.

За сутки коронавирус там выявлен у шести человек, и только двое связаны с уже известными очагами. Еще четверо – это два медработника, лифтер и повар Сакской районной больницы. Они не относятся к числу контактировавших с предыдущими заболевшими, потому не находились в обсерваторе и имели широкий круг общения.

Завтра сотрудники Роспотребнадзора расскажут, какие меры будут приняты по работе больницы, но, по словам Натальи Пеньковской, перевод медучреждения в режим обсервации не даст никаких результатов.

Два случая зафиксированы в Ялте. Один контактный находился под меднаблюдением в обсерваторе. У второго заболевшего COVID-19 был выявлен лабораторно: пациент обратился за медпомощью с признаками ОРВИ, а приказом Минздрава сейчас у всех пациентов с ОРВИ старше 65 лет обязательно берут тест на коронавирус.

Также инфекция была выявлена в Симферополе у ребенка в уже известном очаге и у женщины, которая прилетела из Санкт-Петербурга и находилась в обсерваторе. Наличие коронавируса у нее подтвердил тест, взятый на 10-ый день после приезда в Крым.

За сутки в республике было взято 1499 проб на коронавирус. Число людей, находящихся под меднаблюдением, не уменьшается – 2017 человек, из них на дому – 1042, рассказала Елена Романовская, вице-премьер правительства Крыма.

Источник: Вести.Севастополь