За сутки в Севастополе коронавирус подтвердился у трех человек

В Севастополе за минувшие сутки зарегистрировано 3 новых случая COVID-19. Новых очагов нет, это люди, которые контактировали с заболевшими ранее и находились в режиме обсервации.

В целом с начала пандемии в Севастополе заболели коронавирусом 168 человек. Выздоровели 136, трое умерли.

По данным на утро 2 июня, в инфекционной больнице города находятся под наблюдением 79 человек, в городской больнице №9 в Балаклаве еще 81. Под наблюдением на дому 1152 человека.

1 июня на трех пунктах пропуска на въезде в Севастополь сделано 206 тестов на коронавирус.

Источник: Вести.Севастополь